12 апреля 2023, 12:32
МИД назвал ситуацию вокруг Трампа внутренним делом США
Замглавы МИД Рябков назвал ситуацию вокруг Трампа внутренним делом США
Ситуация с судебным преследованием бывшего президента Штатов Дональда Трампа является внутренним делом США. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его слова привел ТАСС.
«Мы следим за ситуацией с Трампом, насколько это возможно. Это внутреннее дело США, мы не даем никаких оценок, у нас нет никакого взгляда и позиции», — сказал он.
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Рябков напомнил, что в США приближается избирательная кампания, и отметил, что она окажется сложной.
Бывшего президента США арестовали в Нью-Йорке 4 апреля по обвинению в сокрытии информации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание об отношениях, писал RT. Следствие предполагает, что Трамп подкупил женщину во время президентской предвыборной кампании в 2016 году.
Американист и политолог Дмитрий Дробницкий заявлял «360», что дело Трампа является политическим. При этом он подчеркнул, что ситуация не помешает политику избираться на пост президента США.
США
Дональд Трамп
МИД РФ
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