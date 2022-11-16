Мир 16 ноября 2022, 18:24 МИД назвал провокацией обвинения Запада в адрес России из-за инцидента с ракетами в Польше МИД назвал ложными обвинения России в причастности к ракетному инциденту в Польше Pixabay

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Ряд западных СМИ и страны НАТО бездоказательно заявили о причастности России к ракетному инциденту в Польше, сообщили в МИД РФ. Представители министерства назвали обвинения ложными, призвали провести беспристрастное расследование ЧП с последующим опубликованием его результатов.

В МИД напомнили, что сразу после падения ракет на территории Польши Минобороны России сообщило о непричастности российских военных к происшествию.

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«Усматриваем в этой вакханалии умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины», — отметили в министерстве. Там обратили внимание на то, что украинские власти оперативно начали выдвигать обвинения в адрес России. Такое поведение расценили как готовность страны использовать любую возможность для нападок на РФ.

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Генсек НАТО Йенс Столтерберг заявил, что на польской территории могли упасть ракеты украинской системы ПВО. По его мнению, ответственность за это якобы лежит на России, а власти Украины не при чем.