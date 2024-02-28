Мир 28 февраля 2024, 09:36 МИД назвал признание СБУ и ГУР террористами вопросом времени Посол Мирошник: Россия намерена признать ВСУ террористической организацией РИА «Новости»

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В министерстве иностранных дел считают целесообразным признание ВСУ, СБУ и ГУР Украины террористическими организациями. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы считаем, что это целесообразно», — подчеркнул дипломат.

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Для признания этих организаций террористическими на международном уровне нужен политический консенсус. Однако сделать это сейчас проблематично, отметил Мирошник, поскольку заказчики в лице ЕС, Великобритании и США могут этому помешать. Однако усилиями сенаторов и руководства страны это возможно сделать на уровне России, подытожил он.

Украинские спецслужбы оказались причастны к ряду громких убийств в России, в том числе к теракту в отношении военного корреспондента Владлена Татарского и гибели экс-депутата Рады Ильи Кивы.