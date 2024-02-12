Мир 12 февраля 2024, 23:26 МИД назвал причину поддержки Зеленского в Германии Захарова: Зеленского поддержали потомки нацистов, находящиеся у власти в ФРГ РИА «Новости»

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Власти Германии поддерживают режим украинского лидера Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ есть потомки нацистов. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — отметила она.

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Ранее газета Bild писала, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок Вальдемар был убежденным нацистом. Авторы газеты утверждают, что родственник Бербок был специалистом в области ПВО и «активно поддерживал национал-социализм».

При этом в СМИ отметили, что глава МИД Германии якобы не знала о том, что близкий родственник был в рядах националистов, хотя о его службе в рядах вермахта ее осведомили.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, нацистская идеология на Западе продолжает жить. Денацификация, которой добивается Россия, — борьба против пытающихся сохранить эту идеологию.