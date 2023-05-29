Мир 29 мая 2023, 12:59 МИД назвал позорными попытки западных СМИ оправдать Грэма после слов о «смерти русских» МИД: СМИ придумали позорные оправдания сенатору Грэму после речи об убийстве русских РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные СМИ постарались оправдать сенатора США Линдси Грэма после его речи об «удачных тратах» Америки на смерть русских, однако эти попытки выглядели «нелепо и позорно». Об этом говорится в заявлении МИД России.

«В ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место „склейка“ и так далее. Кто бы сомневался, что сам политик и его пиар-агенты в лице ведущих англосаксонских СМИ и информагентств <…> „включат дурака“», — отметили в МИД.

Реклама

Следующим шагом могло быть сообщение о том, что Грэма якобы не существует и его создали нейросети, сыронизировали в министерстве.

МИД назвал слова американского сенатора «чудовищными», указал на их «человеконенавистническую сущность» и на то, что эта «пещерная русофобия» ошарашила широкую публику. В ведомстве уверены, что попытка оправдать эту речь обречена на провал, сенатору уже не «отмыться» от его слов, даже если он на самом деле произнес их в другом порядке.

Ранее в Сети появилось видео, где звучат слова Грэма о смерти русских, а затем — о том, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно». Агентство Reuters предположило, что речь смонтировали на Украине, склеив ее куски так, чтобы получилось шокирующее заявление.