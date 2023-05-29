29 мая 2023, 12:59
МИД назвал позорными попытки западных СМИ оправдать Грэма после слов о «смерти русских»
МИД: СМИ придумали позорные оправдания сенатору Грэму после речи об убийстве русских
Западные СМИ постарались оправдать сенатора США Линдси Грэма после его речи об «удачных тратах» Америки на смерть русских, однако эти попытки выглядели «нелепо и позорно». Об этом говорится в заявлении МИД России.
«В ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место „склейка“ и так далее. Кто бы сомневался, что сам политик и его пиар-агенты в лице ведущих англосаксонских СМИ и информагентств <…> „включат дурака“», — отметили в МИД.
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Следующим шагом могло быть сообщение о том, что Грэма якобы не существует и его создали нейросети, сыронизировали в министерстве.
МИД назвал слова американского сенатора «чудовищными», указал на их «человеконенавистническую сущность» и на то, что эта «пещерная русофобия» ошарашила широкую публику. В ведомстве уверены, что попытка оправдать эту речь обречена на провал, сенатору уже не «отмыться» от его слов, даже если он на самом деле произнес их в другом порядке.
Ранее в Сети появилось видео, где звучат слова Грэма о смерти русских, а затем — о том, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно». Агентство Reuters предположило, что речь смонтировали на Украине, склеив ее куски так, чтобы получилось шокирующее заявление.
США
МИД РФ
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