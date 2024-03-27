Мир 27 марта 2024, 07:57 МИД назвал позицию США по теракту в Crocus City Hall ангажированной Захарова: позиция США по расследованию теракта в Crocus City Hall ангажирована РИА «Новости»

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Позиция Соединенных Штатов по расследованию теракта в Crocus City Hall является ангажированной. Об этом рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Они сами себя разоблачили. Они (США — прим. ред.) же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю», — подчеркнула дипломат.

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По ее мнению, если киевский режим не имел никакого отношения к теракту, первые заявления Белого дома должны были быть о необходимости проведения расследования и предъявления фактов.

Также Захарова возмутилась новости, которую опубликовали в Bloomberg. Американское издание сообщило, что окружение российского лидера Владимира Путина якобы не верит в причастность Украины к теракту. Российский дипломат назвала материал «матерью всех фейков».