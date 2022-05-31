МИД назвал политику ЕС в отношении России близорукой

Действия ЕС в отношении России обнаружили острый дефицит здравого смысла у европейских политиков. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности», — сказал он.

Также Иванов отметил, что текущие политические задачи Европы сводятся к демонстрационной солидарности с Украиной и «неправомерному санкционному» прессингу России. При этом последствия и текущее влияние на события не особо учитываются. Подобные действия европейских политиков Иванов назвал «близорукими».

«Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет», — отметил он.

Ранее замглавы МИД отметил, что ведомство предусмотрело меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран. Это заявление Иванова привел RT. Также он сообщил, что Россия пока не считает вывоз дипломатических корпусов актуальной мерой.