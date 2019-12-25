«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию», — заявил Рябков. Замминистра подчеркнул, что имен называть не будет, так как в России нет практики предавать огласке подобную информацию.

Собеседник агентства отметил, что ограничения на въезд в Россию могут ввести против американских политиков, которые наиболее активно лоббировали антироссийские санкции по «Северному потоку — 2» в конгрессе США. Рябков подчеркнул, что Москва не будет торопиться с контрсанкциями — перед российскими властями не стоит задачи «осуществить что-то к конкретному сроку».

21 декабря вступили в силу ранее одобренные в палате представителей и сенате ограничения США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Согласно санкциям, руководителям и сотрудникам компаний, которые продают и сдают в аренду суда для строительства газопроводов, запретят въезд в США и заморозят их активы.