МИД назвал объявление в Косово российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата «самоуправством»

Объявление Косово российского сотрудника миссии ООН персоной нон-грата в МИД РФ назвали самоуправством. Россия рассчитывает на категоричный отпор ООН, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«Рассчитываем, что это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН», — сказано в заявлении ведомства.

Также Захарова указала на нарушение резолюции СБ ООН 1244, отметило радио Sputnik. Представитель российского МИД призвала обеспечить безопасность остальных сотрудников миссии.

В минувшую пятницу глава МИД непризнанного Косова Доника Гервала по предложению премьера Косова Альбина Курти объявила персоной нон грата российского сотрудника МООНК «из-за вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность». Российское посольство в Сербии осудило такое решение. Дипломаты сочли это антироссийской и антиооновской провокацией.

К сотрудникам ООН неприменим статус «персона нон грата», следует из заявления официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика. Он подчеркнул, что доктрина персоны нон грата не предусмотрена в постановлении о статусе, привилегиях и имуунитете персонала МООНК в Косово.