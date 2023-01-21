Мир 21 января 2023, 14:32 МИД назвал лицемерием критику Борреля в адрес Лаврова МИД: критика Борреля по поводу выступления Лаврова является лицемерием РИА «Новости»

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Критика, которую глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывает в адрес главы МИД России Сергея Лаврова из-за сравнения политики США с действиями Гитлера, звучит лицемерно. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Боррель разделил мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли». Кроме того, Евросоюз продолжает оказывать поддержку властям Украины, которые занимаются преступлениями против мирного населения.

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«ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники. <…> [В ЕС] закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги», — подчеркнули в МИД.

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Также в министерстве обратили внимание, что получили огромное количество обращений граждан и неправительственных еврейских организаций, которые выразили удивление по поводу заявлений председателя Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэля Музыканта о том, что Лавров должен принести извинения.

«В очередной раз видим, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы. Приходится напоминать, что именно наш народ встал более 80 лет назад на защиту человечества от чумы фашизма», — заметили в пресс-службе.

Но вместе с этим Россия столкнулась со стремлением дискредитировать ее роль в деле борьбы с нацизмом и неонацизмом.

«Хочется спросить, где же были такие структуры, как ЕЕК, когда сносили памятники воинам-освободителям именно на территории Европы», — поинтересовались в МИД.

В ведомстве призвали Европу исправить свои ошибки и заняться борьбой с антисемитизмом и русофобией.