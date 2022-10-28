МИД назвал число задержанных сухогрузов за время действия зерновой сделки | 360°

Мир 28 октября 2022, 12:50 МИД назвал число задержанных сухогрузов за время действия зерновой сделки МИД России сообщил о более 70 задержанных сухогрузах за время реализации зерновой сделки РИА "Новости"

Читать 360tv в

Свыше 70 сухогрузов с украинским зерном задержали за время действия продуктовой сделки по вывозу продовольствия из украинских портов. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

«Более 70 сухогрузов задержали за время действия продуктовой инициативы. Некоторые из них отстранили за попытки контрабанды в тайниках и нарушение правил судоходства в морском коридоре», — уточнили в МИД.

Реклама

Дипведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создавали огромные очереди, чтобы оказать давление на российских проверяющих ради ускорения процедуры и ослабления контроля.

Реклама

Конечная точка прибытия многих сухогрузов в итоге не соответствовала запланированной изначально. Более половины поставок пришлись на развитые страны и Европейский союз, а нуждающиеся государства получили всего 3% от общего объема вывезенного с Украины продовольствия.

Всего из портов Южного Черноморска и Одессы вышли 390 сухогрузов, вывезя 8 899 048 тонн продовольствия, почти половину которого составила кукуруза.

Срок действия продовольственного соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН истекает 19 ноября. Ранее альянс НАТО призвал продлить сделку, сообщал «Царьград».