МИД: НАТО не реагирует на предложение России по решению конфликта

Он рассказал, в прошлом году расходы стран НАТО на военные нужды превысили оборонный бюджет России в 22 раза.

«И это без учета потенциалов США. Так кто кому угрожает?» — объяснил Кобринец.

Также он добавил, что российская сторона готова «к сотрудничеству и результативному разговору с НАТО», но «пока никакой реакции на наши предложения нет».