МИД нашел неожиданный ответ на визовый отказ от США
«Проблема высветилась „во весь рост“», — заявил заместитель главы МИД. Интервью с ним опубликовал сайт журнала МИД России «Международная жизнь».
По словам дипломата, официальный Вашингтон занял позицию, игнорирующую очевидные вещи. США пренебрегли всеми возможными международными нормами и поставили своеобразный антирекорд в смысле позиционирования страны на международной арене. В России подготовили достойный ответ на откровенное хамство американских партнеров.
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«Мы в практической плоскости уже поставили вопрос, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — поделился «сюрпризом» Рябков.
Россия в ближайшее время изучит реакцию других стран на это предложение. Как заметил дипломат, ведь не одна Россия страдает в итоге от высокомерия американцев, переходящего местами в недостойный фарс.