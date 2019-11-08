МИД напомнил россиянам о протестах в Боливии

По словам Захаровой, в настоящее время экспертная миссия организации американских государств проводит проверку результатов голосования на президентских выборах. Высший избирательный суд Боливии заявил о победе действующего президента страны Эво Моралеса в первом туре. Его основной соперник боливийский журналист и политик Карлос Меса не согласился с результатами. В стране вспыхнули протесты.

«Есть пострадавшие и погибшие. МИД РФ призывает россиян ответственно подходить к поездкам в эту страну», — подчеркнула дипломат.

МИД также ответил на бездоказательные обвинения России во вмешательстве в выборы в Боливии, которые появились в СМИ.

«Это СМИ базируется в Прибалтике, делает антироссийские материалы на средства западных спонсоров. Позиционирует себя как российское СМИ, однако таковым не является», — пояснила Мария Захарова.

Она заключила свою речь тем, что Россия заинтересована в стабильной и политически устойчивой ситуации в Латинской Америке.

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Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что за попыткой государственного переворота в Боливии стоят те же силы, которые пытались сменить власть в его стране.