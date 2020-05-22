МИД: Москва останется в Договоре по открытому небу и будет выполнять его условия

Россия останется в Договоре по открытому небу и рассчитывает, что и другие участники будут выполнять его условия. Об этом сказал заместитель главы МИД Александр Грушко.

«Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор (по открытому небу — прим. ред.) остается в силе, мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора», — сказал РИА «Новости» Грушко.

Замглавы МИД добавил, что Москва исходит из того, что и другие участники будут следовать этому подходу, а значит, соблюдать условия договора.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу из-за того, что Россия нарушает положения соглашения. По словам американского лидера, они вернутся в договор, когда Москва начнет соблюдать его условия.

Договор по открытому небу в 1992 году подписали 27 стран — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Потом состав участников расширился до 34 стран. Соглашение предусматривает возможность проведения инспекционных полетов над территориями других членов соглашения, причем такие самолеты могут быть оснащены фотоаппаратами и видеокамерами.