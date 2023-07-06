Мир 06 июля 2023, 01:39 МИД Молдавии заявил о вопросах к российским дипломатам Глава МИД Молдавии Попеску заявил о вопросах к количеству российских дипломатов в стране РИА «Новости»

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У МИД Молдавии возникли вопросы к количеству российских дипломатов, ведь они не помогают решать проблемы с взаимодействием с Россией. Об этом вице-премьер, министр иностранных дел страны Нику Попеску заявил в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

«У меня есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающимися другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношении с Россией», — сказал он.

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По его словам, всегда существует разница в количестве дипломатов, которые представляют разные страны, однако большое число сотрудников дипмиссии должно помогать в налаживании отношений между государствами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Молдавии приближаются к тому, чтобы стать прямыми пособниками Украины, следуя на поводу у Запада.