23 ноября 2022, 19:23
МИД Молдавии вызвал посла России из-за блэкаута после ударов по Украине
Посла РФ Васнецова вызвали в МИД Молдавии после массового отключения электричества
Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла в Кишиневе Олега Васнецова. Причиной стало отключение электроснабжения на территории республики, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«Попеску настоятельно потребовал вызвать в МИД посла России, чтобы выразить протест в связи с бомбардировками объектов гражданской инфраструктуры Украины, которые повлекли перебои в электроснабжении», — сказано в сообщении.
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Массовые отключения электроэнергии произошли сегодня в Молдавии. По словам вице-премьера Андрея Спыну сбой с электричеством зафиксировали после повреждения объектов критической инфраструктуры на Украине, сообщил RT. Сейчас экстренные службы занимаются восстановлением подачи электричества.
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В настоящее время в некоторых городах Молдавии и Приднестровья уже восстановили подачу электроэнергии. Как отмечено на сайте госкомпании Moldelectrica, пока без света остаются некоторые сельские населенные пункты.
Электричество
Молдавия
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