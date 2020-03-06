МИД Литвы призвал коллег из ЕС проигнорировать День Победы в Москве

Литовский дипломат считает, что Россия намерена отметить победу не только во Второй мировой войне, но и в современной «политике войны».

Также Линкявичюс уверен, что праздничный парад в Москве с участием иностранных делегаций будет создавать ощущение «нормального общения» России и мирового сообщества. По мнению министра, это не так, и менять политику в отношении Москвы не следует. Линкявичюс считает, что именно Россия виновна во всех конфликтах на Земле. Он обвинил Москву в проблемах Украины и Грузии и в ситуациях в сирийском Идлибе и Ливии.