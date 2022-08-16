МИД Литвы пожаловался на иссякший аппетит ЕС в вопросе антироссийских санкций

В Литве назвали аппетит Евросоюза в отношении дополнительных санкций против РФ иссякшим. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис в интервью Deutsche Welle* заметил, что многие страны Европы с тревогой ждут предстоящую зиму.

Ландсбергис пояснил, что беспокойство у европейских государств вызывают, в том числе, цены на газ и энергоносители.

«Думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк», — сказал он.

Глава МИД Литвы выразил надежду, что ситуация будет складываться не настолько плохо, «как ожидается». По его словам, у Европы получится вернуться к давлению на РФ, когда она сумеет справиться с положением дел в сфере энергоносителей.

В вопросе транзита в Калининград, заметил Ландсбергис, Литва хотела бы сохранения первоначальной позиции ЕС, поскольку считает ее справедливой.

«Но мы полагаем, что и у России есть причины для доставки товаров в Калининград», — уточнил дипломат.

*Deutsche Welle — медиакомпания, включена Минюстом РФ в список иноагентов.