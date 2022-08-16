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    16 августа 2022, 02:33

    МИД Литвы пожаловался на иссякший аппетит ЕС в вопросе антироссийских санкций

    Глава МИД Литвы Ландсбергис: Европа утратила аппетит в вопросе антироссийских санкций

    Александра Ломейко

    В Литве назвали аппетит Евросоюза в отношении дополнительных санкций против РФ иссякшим. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис в интервью Deutsche Welle* заметил, что многие страны Европы с тревогой ждут предстоящую зиму.

    Ландсбергис пояснил, что беспокойство у европейских государств вызывают, в том числе, цены на газ и энергоносители.

    «Думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк», — сказал он.

    Глава МИД Литвы выразил надежду, что ситуация будет складываться не настолько плохо, «как ожидается». По его словам, у Европы получится вернуться к давлению на РФ, когда она сумеет справиться с положением дел в сфере энергоносителей.

    В вопросе транзита в Калининград, заметил Ландсбергис, Литва хотела бы сохранения первоначальной позиции ЕС, поскольку считает ее справедливой.

    «Но мы полагаем, что и у России есть причины для доставки товаров в Калининград», — уточнил дипломат.

    *Deutsche Welle — медиакомпания, включена Минюстом РФ в список иноагентов.