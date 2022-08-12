МИД КНР заявил, что борьба США с многомиллионным населением Китая добром не кончится

У борьбы США с более чем 1,4 миллиарда китайцев не будет позитивного финала. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И. Его слова процитировало РИА «Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

«Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится», — сказал он.

По его словам, именно визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань усугубил напряженность в регионе. Этот поступок американского политика Ван И назвал намеренной провокацией. По его словам, подобные действия со стороны США являются нарушением обязательств. Он отметил, что они ведут к утере доверия к Штатам.

Также глава китайского МИД отметил, что именно американцы меняют статус-кво в Тайваньском проливе. По его мнению, таким образом Штаты пытаются контролировать Китай и дают несбыточные надежды властям острова. Те в свою очередь полагаются на США в стремлении к независимости.

«Принимаемые Китаем меры также отстаивают основные нормы международных отношений, защищают международную справедливость и беспристрастие», — подчеркнул Ван И.