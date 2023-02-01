Мир 01 февраля 2023, 14:08 МИД КНР выразил надежду, что НАТО и Япония перестанут говорить о «китайской угрозе» Глава МИД КНР Нин: НАТО и Япония должны прекратить разговоры о «китайской угрозе» РИА «Новости»

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Китай выразил надежду, что Япония и НАТО не станут раздувать тему «китайской угрозы», а также провоцировать конфронтацию в регионе. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, сообщило РИА «Новости».

«Китай всегда был защитником международного и регионального мира и стабильности, и это очевидно для всех. Мы надеемся, что соответствующие стороны не будут раздувать китайскую угрозу и провоцировать региональную конфронтацию», — сказала она.

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Дипломат добавила, что тенденции развития военной области и сферы безопасности в Японии всегда волновали международное сообщество и ее соседей в Азии. Японские власти должны учитывать ошибки истории, придерживаться пути мирного развития, а также не допускать подрыва доверия между государствами региона и не угрожать мировой стабильности.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и японский премьер-министр Японии Фумио Кисида высказали общее мнение о том, что конфликт на Украине — это исключительно региональный кризис в Европе. Однако последние события угрожают всему миропорядку.

Столтенберг отметил, что Китай пристально следит за происходящим на Украине и извлекает уроки, которые могут оказывать влияние на его решения в будущем.