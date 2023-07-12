Мир 12 июля 2023, 10:57 МИД КНР указал на превосходство отношений России и Китая над союзом времен холодной войны Представитель МИД КНР Ван: отношения России и Китая превзошли союз времен холодной войны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отношения России и Китая превзошли модель военно-политического союза, образовавшегося между странами во времена холодной войны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его процитировал ТАСС.

Ван прокомментировал положение из коммюнике НАТО, в котором указано, что развитие сотрудничества России и Китая противоречит интересам Североатлантического альянса.

Реклама

«Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», — подчеркнул представитель МИД КНР.

По его словам, отношения России и Китая в корне отличаются от взаимодействия стран НАТО. Государства альянса формируют закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием, указал дипломат.

Ван также призвал НАТО прекратить беспочвенные и провокационные высказывания в адрес Китая.

Ранее дипломатическая миссия КНР в Евросоюзе заявила, что Китай даст отпор любым действиям Североатлантического альянса, которые наносят ущерб правам и интересам страны. В представительстве назвали НАТО продуктом холодной войны, известным своими злодеяниями.