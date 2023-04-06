06 апреля 2023, 11:51
МИД КНР призвал США взять на себя ответственность за кризис на Украине
МИД КНР: США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине
Соединенные Штаты и Североатлантический альянс должны нести ответственность за украинский кризис. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщил RT.
Так дипломат прокомментировала высказывания главы НАТО Йенса Столтенберга о последствиях для Китая поставок оружия российской стороне.
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«Если говорить об ответственности за проблему Украины, то полагаю, что ее должны взять на себя США и такие военные блоки, как НАТО», — отметил он.
Дипломат указала, что у альянса нет необходимого статуса, чтобы давить на КНР. Она также напомнила, что Китай неоднократно выступал за мирные переговоры.
МИД КНР также обозначил «красную линию» в отношениях с США. Таковой ведомство назвало вопрос Тайваня. МИД Китая в очередной раз призвал Соединенные Штаты не поддерживать остров и выполнять положения китайско-американского коммюнике.
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