МИД КНР призвал США отменить визит спикера палаты представителей на Тайвань

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси. Он призвал женщину отменить поездку на Тайвань. Об этом сообщило РИА «Новости».

Китайский политик подчеркнул, что позиция страны касаемо предстоящего визита остается довольно ультимативной. Чжао Лицзянь обратился к заболевшей коронавирусом Пелоси, пожелав ей как можно скорее поправиться, передал RT.

«Что ей следует сделать, так это не отложить визит на Тайвань, а немедленно его отменить», — заявил он.