МИД КНР предположил, что США хотят усугубить ситуацию с Тайванем

Правительство США может воспользоваться ситуацией с Тайванем и ухудшить положение дел. Такое предположение сделал глава МИД Китая Ван И. Его слова процитировало РИА «Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

«Ситуация в Тайваньском проливе все еще неспокойна, и мы будем бдительны к тому, что США могут воспользоваться случаем, планируя нарастить военное присутствие и пытаясь усугубить кризис», — сказал он.

По его словам, сейчас крайне важно внимательно следить за действиями и сторонников независимости Тайваня. Ван И заявил, что такие политические игроки неверно оценивают ситуацию, сотрудничают с внутренними и внешними силами, и способствуют распаду страны. По его мнению, не менее настороженно стоит относиться и к политикам других стран, которые не поддерживают принцип «одного Китая» и способны разрушить политическую основу контактов с КНР, тем самым нанеся удар по Уставу ООН и установленной после Второй мировой войны системе международных отношений.

Глава МИД Китая подчеркнул, что его страна вместе со сторонниками готова поддерживать стабильность не только в регионе, но и во всем мире.