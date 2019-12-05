МИД КНР: Пекин не представляет угрозы для НАТО

Немецкий журналист назвал нового главного врага НАТО. Но Россию тоже боятся Подробнее

«Растущий Китай означает растущую силу в поддержке мира и справедливости», — обозначила Хуа Чуньин.

Она заметила, что многие страны внутри самого блока не хотят быть врагами Пекина. Дипломат добавила, что главную угрозу представляют попытки притеснения тех или иных стран, а также политика односторонних действий.

По данным издания, около британского города Уотфорд состоялась встреча лидеров Североатлантического Альянса, приуроченная к 70-летию НАТО. По итогам встречи военный блок впервые признал растущее влияние Китая на мировой политической арене.