МИД КНР: Пекин не представляет угрозы для НАТО
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин заверила, что растущее влияние Поднебесной не означает, что она стала угрозой для Североатлантического Альянса и других государств. Дипломата процитировала «Политика сегодня».
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«Растущий Китай означает растущую силу в поддержке мира и справедливости», — обозначила Хуа Чуньин.
Она заметила, что многие страны внутри самого блока не хотят быть врагами Пекина. Дипломат добавила, что главную угрозу представляют попытки притеснения тех или иных стран, а также политика односторонних действий.
По данным издания, около британского города Уотфорд состоялась встреча лидеров Североатлантического Альянса, приуроченная к 70-летию НАТО. По итогам встречи военный блок впервые признал растущее влияние Китая на мировой политической арене.