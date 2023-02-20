Мир 20 февраля 2023, 11:19 МИД КНР отказался воспринимать критику США по российско-китайским отношениям МИД КНР призвал США предпринять шаги по урегулированию конфликта на Украине Unsplash

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Власти КНР не приемлют критику США в адрес китайско-российских отношений. Такое заявление сделал официальный представитель МИД восточной страны Ван Вэньбинь. Его процитировал ТАСС.

«Мы никогда не считали подобающими критические заявления Соединенных Штатов касательно китайско-российских отношений», — сказал он.

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Также Вэньбинь добавил, что США давят на КНР. По его словам, такие действия со стороны Соединенных Штатов в его стране не приемлют. Таким образом официальный представитель МИД КНР прокомментировал заявление американских властей о предоставлении Китаем военной помощи России.

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«Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями», — сказал Вэньбинь.

Он добавил, что власти КНР призывают американских коллег предпринять реальные шаги для урегулирования ситуации на Украине. Среди мер он отметил продвижение мирных переговоров по конфликту на территории восточноевропейской страны.