МИД КНР обсмеял многолетнее лицемерие США одной картинкой

Правительство США ведет лицемерную внешнюю политику, применяя силу под видом установления демократического режима. На это в посте в Twitter намекнул представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

С помощью картинки он напомнил, каким образом США приносили свой вариант демократии в ряд стран — Ирак, Афганистан и Кубу. Саму публикацию Лицзянь подписал игрой слов — «Denocracy or Democrazy?», что переводится как «Демократия или Демобезумие».

Источник фото: Twitter Лицзянь

Сама картинка напоминает, что США применяли военную силу в тех странах, где они на словах хотели установить демократический режим.

Лицзянь регулярно высказывает неодобрение действиям США. 22 июля он также с помощью картинки прокомментировал военные расходы Штатов. Об этом сообщил RT.

Согласно опубликованной официальным представителем китайского МИД диаграмме, США лидируют по объему военных расходов, поскольку они тратят свыше 800 миллиардов долларов на эту сферу. Свой пост Лицзянь дополнил вопросом, кто же на самом деле представляет реальную угрозу.