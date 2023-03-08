Мир 08 марта 2023, 13:23 МИД КНР не дал однозначный ответ с подтверждением визита Цзиньпина в Россию 21 марта МИД КНР: ведомство не обладает информацией о визите Цзиньпина в Россию 21 марта Пресс-служба Кремля

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Представители МИД КНР не смогли дать однозначный ответ на вопрос про визит главы Китая КНР Си Цзиньпина в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД восточной страны Мао Нин. Ее процитировал ТАСС.

Приезд китайского лидера, по некоторым данным, запланирован на 21 марта.

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«У нас сейчас нет информации», — сказала Нин.

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Также она добавила, что между Китаем и Россией выстроились тесные контакты на всех уровнях.

Представители властей РФ также не дают четкого ответа на вопросы о возможном визите Цзиньпина в страну. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что поездки высокопоставленных иностранцев анонсируются своевременно.

Глава РФ Владимир Путин лично предлагал китайскому лидеру приехать в страну весной 2023 года.

Предыдущая очная встреча лидеров состоялась в сентябре 2022 года. Тогда Путин и Цзиньпин пересеклись на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества. Она прошла в Самарканде.