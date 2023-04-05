Мир 05 апреля 2023, 11:28 МИД КНР назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ Посол КНР Фу Цун объяснил риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией Пресс-служба Кремля

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Посол КНР в Европейском союзе Фу Цун объяснил риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем. Заявление прозвучало перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшими в Пекин 5 апреля, написала газета The New York Times.

Посол отметил, что Китай не осудил специальную военную операцию России на Украине, поскольку принял доводы российской стороны о причинах начала конфликта. Он также указал, что КНР не поставляла вооружения России и не будет делать это в будущем. Отсутствие контактов китайских властей с украинским президентом Владимиром Зеленским на высшем уровне он объяснил занятостью председателя КНР Си Цзиньпина.

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Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила о готовности Китая к диалогу с Евросоюзом о политическом урегулировании кризиса на Украине.