05 апреля 2023, 11:28
МИД КНР назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
Посол КНР Фу Цун объяснил риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией
Посол КНР в Европейском союзе Фу Цун объяснил риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем. Заявление прозвучало перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшими в Пекин 5 апреля, написала газета The New York Times.
Посол отметил, что Китай не осудил специальную военную операцию России на Украине, поскольку принял доводы российской стороны о причинах начала конфликта. Он также указал, что КНР не поставляла вооружения России и не будет делать это в будущем. Отсутствие контактов китайских властей с украинским президентом Владимиром Зеленским на высшем уровне он объяснил занятостью председателя КНР Си Цзиньпина.
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Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила о готовности Китая к диалогу с Евросоюзом о политическом урегулировании кризиса на Украине.
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