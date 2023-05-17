Мир 17 мая 2023, 10:54 МИД КНР напомнил о Венской конвенции после плакатов в поддержку Украины на посольствах МИД КНР призвал зарубежные дипмиссии соблюдать Венскую конвенцию Pxhere

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Китайское дипведомство призвало зарубежные миссии соблюдать Венскую конвенцию после появившихся на посольствах плакатах в поддержку Украины, сообщил ТАСС.

«Китай призывает посольства стран и представительства международных организаций соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и осуществлять деятельность в соответствии с международными соглашениями», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Ранее китайские власти просили иностранные дипломатические миссии и международные организации в Пекине не использовать свои здания для «политической пропаганды».

Некоторые западные диппредставительства в столице Китая установили вывески с украинским флагом и надписями на китайском и английском языках, призывающие к поддержке Украины.

Ранее США и ЕС обещали пересмотреть отношения с КНР на фоне его миротворческих усилий. Глава евродипломатии Жозеп Боррель также угрожал Китаю осложнением отношений с Евросоюзом из-за позиции по Украине.