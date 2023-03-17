17 марта 2023, 11:49
МИД КНР исключил влияние третьих стран на китайско-российские отношения
МИД КНР: отношения Китая и России нацелены на глобальное развитие
Отношения Китая и России нацелены на глобальное развитие, а не на локальные интересы одной из сторон сотрудничества. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его процитировал ТАСС.
Таким образом он прокомментировал заявление о сотрудничестве КНР и РФ в военной сфере. Также Вэньбинь опроверг помощь Китая России в обходе санкций.
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«Китай и РФ поддерживают открытые и честные отношения», — сказал он.
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По его словам, взаимодействие двух стран направлены на улучшение на благополучия своих народов. Кроме того, Вэньбинь назвал целью сотрудничества России и Китая продвижение глобального развития.
По словам официального представителя МИД КНР, отношения этих двух государств не подвержены вмешательству третьей стороны. Вэньбинь также отметил, что другие страны и выгодополучатели не являются угрозой для взаимодействия России и Китая.
Международные отношения
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