Мир 17 марта 2023, 11:49 МИД КНР исключил влияние третьих стран на китайско-российские отношения МИД КНР: отношения Китая и России нацелены на глобальное развитие РИА «Новости»

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Отношения Китая и России нацелены на глобальное развитие, а не на локальные интересы одной из сторон сотрудничества. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его процитировал ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявление о сотрудничестве КНР и РФ в военной сфере. Также Вэньбинь опроверг помощь Китая России в обходе санкций.

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«Китай и РФ поддерживают открытые и честные отношения», — сказал он.

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По его словам, взаимодействие двух стран направлены на улучшение на благополучия своих народов. Кроме того, Вэньбинь назвал целью сотрудничества России и Китая продвижение глобального развития.

По словам официального представителя МИД КНР, отношения этих двух государств не подвержены вмешательству третьей стороны. Вэньбинь также отметил, что другие страны и выгодополучатели не являются угрозой для взаимодействия России и Китая.