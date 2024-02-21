Мир 21 февраля 2024, 12:48 МИД Китая жестко ответил на вопрос про обсуждение на G20 Украины МИД Китая: G20 не платформа для решения геополитических проблем Pradeep Gaur/Keystone Press Agency / Pradeep Gaur/Keystone Press Agency

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«Большая двадцатка» — не платформа для решения геополитических проблем и вопросов безопасности. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, отвечая на вопрос, будет ли включена тема Украины в повестку будущего заседания, сообщило РИА «Новости».

«G20 является важным форумом по международному экономическому сотрудничеству, он не является платформой по решению геополитических вопросов и проблем безопасности, таков консенсус „Двадцатки“, — сказала Мао Нин.

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Представитель китайского МИД добавила, что рассчитывает, что встреча поможет всем сторонам укрепить сотрудничество и поможет мировому экономическому росту.

Встреча министров иностранных дел стран G20 проходит в Рио-де-Жанейро. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Бразилию утром 21 февраля. Страна стала финальной точкой рабочего турне российского министра по странам Латинской Америки. До этого Лавров посетил Кубу и Венесуэлу.

Заседание глав МИД «Большой двадцатки» продлится два дня. Участники обсудят две основные темы: международную напряженность и реформирование системы глобального управления. Попытки Запада включить в повестку украинский вопрос вызовут разногласия, предупреждали ранее в МИД России.