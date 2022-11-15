Мир 15 ноября 2022, 06:00 МИД Китая заявил о необходимости избежать ядерного кризиса в Евразии Глава МИД Китая Ван И: необходимо предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте Pxhere

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Китай считает необходимым предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте. Об этом заявил журналистам глава китайского МИД Ван И по итогам встречи лидеров КНР и США, сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, по словам Ван И, Китай считает нужным вести переговоры и поддерживать диалог по украинскому кризису. Также, по мнению главы МИД страны, необходимо обеспечить совместными усилиями стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

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Встреча председателя Китая Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена состоялась на полях саммита G20 на Бали 14 ноября. Глава Белого дома заявил, что Штаты готовы к сотрудничеству, если этого желает китайская сторона.

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Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев рассказал «360», что китайский председатель не без оснований считает США виновными в мировом кризисе. По мнению Сfнакоева, Си Цзиньпин не станет ни дружить с американцами против России, ни сдавать позиции по Тайваню.