Мир 24 апреля 2023, 10:59 МИД Китая заявил о неизменности позиции по статусу Крыма Представитель МИД КНР Мао Нин: позиция Китая по Крыму не изменялась Pxhere

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Официальная позиция властей Китая по статусу полуострова Крым не изменялась, страна уважает суверенитет всех государств. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова привел ТАСС.

«По соответствующему вопросу позиция Китая не изменилась. Наша позиция всегда была четкой: Китай уважает территориальную целостность, независимость и суверенитет всех стран, поддерживая принципы и цели устава ООН», — сказала она.

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Ранее китайский посол во Франции Лю Шайе ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Дипломат напомнил, что полуостров был российским изначально.

Также он отметил, что после развала СССР не было написано конкретного документа, определяющего положение постсоветских стран как суверенных государств.

После этого Украина, Эстония, Литва и Латвия осудили высказывание Шайе, напомнив, что его слова не совпадают с официальной точкой зрения властей Китая на этот вопрос.