Мир 15 сентября 2023, 11:25 МИД Китая заявил, что у него нет информации об исчезновении главы Минобороны МИД КНР заявил, что у него нет данных об исчезновении главы Минобороны Ли Шанфу Википедия

Читать 360tv в

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировала появившуюся в СМИ информацию об исчезновении главы Минобороны страны Ли Шанфу. Она заявила, что ничего об этом не знает, сообщил ТАСС.

«Мне не известно о ситуации, которую вы упоминали», — сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, что Ли Шанфу перестал появляться на публике.

Реклама

Ранее газета Financial Times писала, что министра обороны КНР отстранили от должности. Американская разведка считает, что этот факт говорит о «хаосе» в китайской политической элите.

До этого в СМИ появилась информация о том, что якобы Ли Шанфу не видели на публике уже две недели. Также утверждалось, что министр будто бы отказался от встречи с вьетнамскими военными.

Агентство Reuters сообщало, что глава Минобороны Китая должен был приехать на совещание по вопросам сотрудничества в сфере обороны. Однако мероприятие на неопределенный срок отложили. Власти страны заявили, что Ли Шанфу болен.