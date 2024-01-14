Мир 14 января 2024, 17:08 МИД Китая заявил, что Тайвань не станет отдельным государством Глава МИД Китая Ван И: Тайвань останется неделимой частью КНР Wiktor Dabkowski/globallookpress

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Тайвань остается частью Китая и не станет самостоятельным государством, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время визита в Египет. Его процитировал местное издание «Аль-Яум ас-Сабиа».

«Тайвань является неделимой частью нашей страны и не станет отдельным государством, он вернется в состав Китая», — подчеркнул Ван И.

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Он констатировал, что планы объявить Тайвань независимым государством не воплотились в прошлом и не воплотятся никогда.

Глава китайского МИД пояснил, что согласно декларации, принятой по итогам Каирской конференции в 1943 году, все территории, отторгнутые Японией у Китая, должны вернуться к КНР.

Китай «решительно ответит» на попытки вмешательства в свои внутренние дела, предупредил министр.

Ранее власти Китая заявили, что результаты голосования на выборах главы администрации Тайваня не повлияют на позицию страны по тайваньскому вопросу, и КНР будет противостоять любым действиям, направленным на достижение независимости острова.