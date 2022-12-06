Мир 06 декабря 2022, 11:16 МИД Китая заявил, что Монголия справится с делом о хищении угля МИД Китая: КНР готова помочь властям Монголии при расследовании дела о хищении угля Telegram

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Китайские власти при необходимости готовы оказать помощь правительству Монголии в расследовании дела о возможных хищениях при экспорте угля в Китай. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин в комментарии ТАСС.

«Являясь дружественным соседним государством, мы уверены, что правительство Монголии способно разобраться и принять надлежащие меры для урегулирования соответствующей ситуации», — сказала дипломат.

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По ее словам, если власти Монголии обратятся за помощью, то компетентные ведомства КНР окажут необходимую помощь в расследовании. При этом Мао Нин отметила, что не владеет информацией о том, что Китай якобы предоставил монгольской стороне список вероятных подозреваемых в хищениях из числа официальных лиц.

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Несколько дней в Улан-Баторе проходят акции протеста из-за появившихся сообщений о краже угля, который страна поставляет в Китай. Парламент Монголии выступил за введение режима ЧП в столице.