МИД Китая выступил против того, чтобы ситуация на Украине влияла на торговлю с Россией

Ситуация на Украине не должна затрагивать торговые отношения Китая с Россией и другими странами. КНР не намерен ничего делать преднамеренно, что обойти санкции США и Евросоюза против РФ, заявил директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

Он подчеркнул, что позиция Китая остается неизменной — страна выступает против санкций, написало РИА «Новости».

«Китай не является стороной конфликта на Украине, и мы не считаем, что наше нормальное торговое сотрудничество с другими странами должно быть затронуто», — подчеркнул Лутун.

Лутун обратил внимание, что Европа не полностью отказалась от экономического взаимодействия с Россией и ведет бизнес с РФ.

«Наше обычное торговое сотрудничество с Москвой не должно быть затронуто», — добавил он.

Дипломат добавил, что уровень занятости и жизни населения КНР зависят и от нормального торгового оборота с другими странами, включая Россию.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз, Россия, США и НАТО должны вести диалог, чтобы решить копившиеся годами проблемы и выработать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе.