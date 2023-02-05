05 февраля 2023, 03:33
МИД Китая выразил протест из-за сбитого США аэростата
МИД КНР предупредил об ответной реакции на сбитый США метеозонд
МИД Китая выразил свое недовольство в связи со сбитым в США метеорическим зондом. Аэростат поразили по поручению американского лидера Джо Байдена. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовали на его официальном сайте.
«Китай после проверки уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация», — говорится в сообщении.
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Также в ведомстве отметили, что оставляют за собой право отреагировать.
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Соединенные Штаты сбили китайский аэростат, который несколько дней находился в их воздушном пространстве.
Сейчас специалисты занимаются поисками обломков зонда. Власти США выразили надежду на то, что аппарат получится найти и изучить.
Ранее в небе над Соединенными Штатами был замечен таинственный воздушный шар. Позднее Пентагон сообщил, что это китайский разведывательный аэростат, передвижения которого стали пристально отслеживать американские власти.
В МИД КНР уточнили, что аэростат занимается метеорологическими наблюдениями, но в какой-то момент он сбился с курса и оказался в воздушном пространстве США.
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