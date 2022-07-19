МИД Китая в ответ на угрозы посоветовал США задуматься о своих действиях

Соединенным Штатам нужно подумать об ошибочных действиях в украинском вопросе и помочь в организации мирных переговоров. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он посчитал угрозы США в адрес КНР недопустимыми.

«Китай в украинском вопросе всегда придерживался объективности и беспристрастности, стоял на стороне мира и справедливости. Мы выступаем против необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая. Мы также всегда выступали против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, которые не имеют основы в международном праве», — сказал Лицзянь. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что недавние высказывания пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса были сделаны в манере «мирового жандарма». Представитель МИД КНР назвал американские власти зачинщиком, а также движущей силой кризиса на Украине. Он обвинил Штаты в провоцировании новой холодной войны.

«США должны проявить ответственность и способствовать урегулированию украинского кризиса надлежащим образом, а также создавать необходимые условия и обстановку для проведения мирных переговоров между заинтересованными сторонами», — подчеркнул Лицзянь.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Китай дорого заплатит, если будет помогать РФ обходить санкции.