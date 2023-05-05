Мир 05 мая 2023, 06:33 МИД Китая раскрыл детали переговоров с Лавровым в Индии Глава МИД Китая Цинь Ган заявил Лаврову, что вместе с РФ урегулирует кризис на Украине РИА «Новости»

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На полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС 4 мая прошла встреча главы МИД Китая Цинь Гана и его российского коллеги Сергея Лаврова. Они обсудили общие усилия по урегулированию кризиса на Украине, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

«Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса», — сообщила пресс-служба.

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В ответ Сергей Лавров сказал, что Россия оценила китайский план мирного урегулирования ситуации, придала ему большое значение, согласилась с принципиальной позицией КНР и готова тесно контактировать по этому вопросу.

Цинь Ган заметил, что после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву сотрудничество между странами по всем направлениям активизировали. Сергей Лавров подтвердил, что эта поездка придала отношениям России и Китая мощный импульс. Министры договорились провести новые встречи на высоком уровне, укрепить экономическое и торговое сотрудничество, углубить культурные связи и посодействовать обмену персоналом между двумя странами.

План Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине представили в начале 2023 года. Президент России Владимир Путин сказал, что в случае одобрения Запада и киевского режима эту программу смогут взять за основу разрешения кризиса.