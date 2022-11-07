МИД Китая призвал страны G7 прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР | 360°

Мир 07 ноября 2022, 11:53 МИД Китая призвал страны G7 прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР Представитель МИД КНР Лицзянь: страны G7 должны прекратить вмешательство в дела Китая РИА "Новости"

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Власти Китая выступают против вмешательства стран «Большой семерки» во внутреннюю политику КНР. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, сообщил ТАСС.

Он обратил внимание на совместное заявление «Большой семерки» о стремлении к сотрудничеству с Китаем, которое приняли по итогам встречи в Мюнстере в начале ноября. В нем члены G7 также предостерегли власти КНР от односторонних попыток силой изменить статус-кво.

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«Это заявление игнорирует серьезную позицию Китая и объективные факты, вмешивается во внутренние дела Китая, злонамеренно клевещет и очерняет Китай», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

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По его словам, Китай выражает решительный протест по этому поводу. Он также призвал «Большую семерку» оказаться от мышления холодной войны и использовать многосторонний подход в международных отношениях.

В своем заявлении страны — члены G7, помимо прочего, напомнили Китаю о необходимости соблюдать принципы Устава ООН по мирному урегулированию споров, а также призвали не использовать для этого силу, запугивание, принуждение и угрозы, уточнил RT.