МИД Китая призвал создать зеленый коридор для поставок зерна из России и Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И в видеопереговорах с коллегой из Германии Анналеной Бербок призвал создать зеленый коридор для экспорта российского и украинского зерна. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, международное сообщество в сложившейся ситуации должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении возможности поставлять зерно.

«Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами», — сказал глава МИД КНР.

Западные санкции спровоцировали мировой продовольственный кризис, заявило агентство «Синьхуа». Он может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны. Из-за ограничений на поставки удобрений и зерна растут цены и сокращаются площади посевов, фермеры терпят убытки. Беднейшие страны могут остаться без снабжения.