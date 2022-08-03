МИД Китая призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов

России и США должны продолжить сокращение своих ядерных вооружений. Такого мнения придерживается глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг.

«Во-первых, двум крупнейшим ядерным державам, России и США, необходимо продолжать сокращать свои вооружения», — привел слова Цонга ТАСС.

Дипломат также считает, что в процесс сокращения ядерного оружия также нужно включить Великобританию и Францию.

«Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс», — отметил Цонг. Его слова привет RT.

На конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Фу Цонг выступил с заявлением о том, что Соединенным Штатам нужно забрать свое ядерное оружие из Европы. Также стране нужно воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе.

Сегодня, как напомнил китайский дипломат, в расположенных на территории Европейских стран американских военных базах находится свыше 100 бомб и ракет с ядерными зарядами. Кроме того, Фу Цонг подчеркнул, что Штатам следует отказаться от угрозы санкций для возобновления «ядерной сделки» с Ираном.