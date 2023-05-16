Мир 16 мая 2023, 23:43 МИД Китая призвал посольства убрать флаги Украины Kyodo: МИД Китая призвал посольства не использовать флаг Украины как пропаганду Freepik

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Внешнеполитическое ведомство Китая обратилось к ряду западных посольств в Пекине с призывом не использовать внешние стены зданий для пропаганды и снять плакаты с украинскими флагами. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации агентства, некоторые западные диппредставительства в столице установили вывески с украинским флагом и надписями на китайском и английском языках, призывающие к поддержке Украины.

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МИД Китая адресовал посольствам уведомления с призывом не использовать внешние стены зданий для политической пропаганды, а также избегать провоцирования конфликтов между государствами. Дипломатические представительства и международные организации, дислоцирующиеся в Пекине, обязаны соблюдать китайские законы и постановления, сказано в документе.

Призыв МИД КНР вызвал негативную реакцию со стороны европейских дипломатов, вывески с фасадов не убрали, сообщило агентство.