МИД Китая призвал опираться на реальные факты в вынесении обвинения по Буче

Все обвинения в связи с ситуацией в украинской Буче должны опираться на реальные факты. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь 6 апреля. Его процитировал ТАСС.

«Любые обвинения должны основываться на подлинных фактах. Необходимо сохранять сдержанность вплоть до проведения расследования», — отметил Лицзянь.

Ранее аналогичное заявление сделал постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь. Он призвал воздержаться от безосновательных заявлений и отметил, что вначале следует установить причины и обстоятельства инцидента.

На прошлой неделе украинские, а затем и мировые СМИ распространили видеозапись о «массовом убийстве» мирных жителей в Буче. Власти Украины обвинили Россию в военном преступлении. Россия категорически отвергла обвинения. Глава МИД РФ Лавров заявил, что в Буче имели место преступления ВСУ, которые Украина решила переложить на Россию.

Позже российский МИД осудил Запад за поддержку «преступной провокации» и, по сути, соучастие в ней.