МИД Китая поддержал предложение Путина об онлайн-саммите по Ирану

Чжао Лицзянь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, заявил, что Пекин оценивает то, как Москва стремится укрепить национальную безопасность.

«Китай всегда твердо поддерживал Всеобъемлющее ядерное соглашение Ирана и привержен поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении на официальном портале МИД КНР.