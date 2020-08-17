МИД Китая поддержал предложение Путина об онлайн-саммите по Ирану
Китайский МИД поддержал предложение российского президента Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по Ирану касательно ядерного вопроса. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Чжао Лицзянь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, заявил, что Пекин оценивает то, как Москва стремится укрепить национальную безопасность.
«Китай всегда твердо поддерживал Всеобъемлющее ядерное соглашение Ирана и привержен поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении на официальном портале МИД КНР.