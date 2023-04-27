Мир 27 апреля 2023, 11:08 МИД Китая подчеркнул важность решения конфликта на Украине путем переговоров Глава МИД Китая: конфликт на Украине нужно решить путем переговоров Pxhere

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Как бы ни был труден украинский конфликт, его нужно разрешить с помощью переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время встречи с главами МИД стран Центральной Азии в китайском городе Сиане. Слова дипломата появились на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

«Как бы ни был сложен кризис, он должен решаться путем переговоров, как бы ни был сложен конфликт, он должен решаться только политически», — сказал он.

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Цинь Ган подчеркнул, что беседа руководителя Китая Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского — это важный шаг к политическому урегулированию конфликта. Лидеры двух стран провели телефонный разговор 26 апреля.

Глава КНР заявил, что его страна не собирается усиливать эскалацию. Он счел прекращение боевых действий и переговоры верным выходом из ситуации. Зеленский отметил, что беседа была содержательной. По его словам, она даст возможность развивать украинско-китайские отношения.