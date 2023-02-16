Мир 16 февраля 2023, 12:02 МИД Китая оценил реакцию Запада на расследование взрыва на «Северных потоках» МИД Китая: западные СМИ впали в афазию из-за публикации Херша о «Северных потоках» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные СМИ отказались воспринимать отчет журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сделав вид, что его не было. Об этом на брифинге сообщил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, написало РИА «Новости».

«Западные СМИ сами пропагандируют объективное освещение фактов, беспристрастность и профессионализм. Однако после отчета журналиста Херша они вместе словно впали в массовую афазию», — заявил он.

Реклама

Китайский дипломат призвал Запад провести независимое расследование терактов на «Северных потоках», чтобы привлечь к ответственности виновных.

Реклама

В отчете Херш предположил, что администрация президента США пошли на подрыв «Северных потоков», чтобы удержать Германию под своим влиянием в украинском кризисе. По его мнению, США опасались, что Германия откажется от санкций против России из-за холодной зимы.

Посольство России в Вашингтоне заявляло, что не позволит США замолчать ситуацию со взрывами на газопроводах.